Украина и Эстония подписали документ о намерениях сотрудничать в оборонпроме

Киев и Таллин намерены организовать сотрудничество в оборонной промышленности Украина и Эстония подписали документ о намерениях сотрудничать в оборонпроме

Москва25 апр Вести.В Киеве министры обороны Украины и Эстонии подписали соглашение, которое закрепляет намерения двух стран по сотрудничеству в сфере военной промышленности. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Документ закрепляет, что Киев и Таллин хотят организовать производство ударных беспилотников, дронов-перехватчиков и работать над современными системами радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр [обороны] Украины Михаил Федоров подписали в Киеве соглашение о намерениях, которое закладывает фундамент для масштабного сотрудничества говорится в сообщении

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил новую инициативу по финансированию киевского режима. Он считает, что для этого можно ввести пошлины на товары из РФ.