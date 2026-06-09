Delfi: Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области БПЛА

Украина и Латвия подписали соглашение по беспилотникам Delfi: Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области БПЛА

Москва9 июн Вести.Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и глава киевского режима Владимир Зеленский 9 июня подписали соглашение между Латвией и Украиной "о всестороннем сотрудничестве в области обороны", в том числе в сфере беспилотников.

Документ был подписан во время саммита "Балтийские-Северные страны" в Таллинне, сообщил портал Delfi.

Как рассказала советник по связям с общественностью Кулбергса Элина Шверна, Украина обязалась передавать "знания, особенно в контексте беспилотных систем и противовоздушной обороны".

Украина также обещает поддержку экспорта продукции для расширения возможностей Вооруженных сил Украины. В случаях оказания поддержки украинской промышленности стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и трансфера технологий сообщила Шверна

Также она добавила, что Латвия окажет "политическую поддержку Украине на пути к НАТО и Европейскому союзу".