Утвержден новый кабмин Латвии во главе с Кулбергсом

Парламент Латвии утвердил новое правительство страны во главе с Кулбергсом Утвержден новый кабмин Латвии во главе с Кулбергсом

Москва28 мая Вести.Сейм Латвии в четверг утвердил правительство страны во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает латвийский портал Delfi.

Отставку прежнего кабмина во главе с Эвикой Силиней спровоцировало падение украинских дронов на территории республики.

Новую правительственную коалицию сформировали четыре партии - "Объединенный список", "Новое единство", Союз зеленых и крестьян и Национальное объединение.

Отмечается, что за новое правительство Кулбергса, представляющего "Объединенный список", проголосовали 66 депутатов парламента из 100.

Четыре министра прежнего правительства сохранили свои посты, в том числе руководитель МИД Байба Браже, министерство обороны возглавил Райвис Мелнис.

Кулбергс в выступлении заявил, что стране удалось разрешить политический кризис за две недели. Он назвал обязанностью правительства заботу о безопасности Латвии.

Новому кабмину предстоит работать до парламентских выборов, которые в Латвии состоятся 3 октября.

В мае несколько украинских беспилотников упали у нефтебазы на востоке Латвии. В отставку был отправлен министр обороны Андрис Спрудс, это вызвало раскол в коалиции и отставку кабмина Силини.