Москва14 маяВести.Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на специально созванной пресс-конференции объявила о своей отставке, сообщает латвийский портал LSM.
Я ухожу в отставку, но не сдаюсьотметила Силиня
Президент Латвии уже получил уведомление о ее отставке.
С уходом премьера в отставку ушло и все правительство, министры будут выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.
Отставку правительства Латвии спровоцировало скандальное увольнение министра обороны Андриса Спрудса после вторжения в страну украинских беспилотников. Партнеры Силини по политической коалиции после этого заявили, что она не пользуется их доверием.