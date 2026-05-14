Москва14 мая Вести.Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на специально созванной пресс-конференции объявила о своей отставке, сообщает латвийский портал LSM.

Я ухожу в отставку, но не сдаюсь отметила Силиня

Президент Латвии уже получил уведомление о ее отставке.

С уходом премьера в отставку ушло и все правительство, министры будут выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

Отставку правительства Латвии спровоцировало скандальное увольнение министра обороны Андриса Спрудса после вторжения в страну украинских беспилотников. Партнеры Силини по политической коалиции после этого заявили, что она не пользуется их доверием.