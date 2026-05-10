Глава МО Латвии Спрудс подал в отставку после инцидента с украинскими БПЛА

Москва10 мая Вести.Глава министерства обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе с своего поста после инцидента с украинскими беспилотниками, залетевшими в латвийское воздушное пространство.

Ранее министр объявил о готовности взять на себя ответственность и покинуть пост из-за того, что украинские дроны не были сбиты.

Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию сказал Спрудс в ходе пресс-конференции, его цитирует гостелерадио LSM

Инцидент произошел 7 мая. Как сообщалось, один из украинских дронов взорвался на территории нефтебазы в городе Резекне. Повреждения получили четыре резервуара, однако возгорания удалось избежать, потому что они были пустые.

В тот же день Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

Так, по данным ведомства, около 03.20 мск средства радиотехнической разведки ВВС и ПВО РФ зафиксировали шесть беспилотников в небе над Латвией. Около 04.00 мск пять из шести дронов пропали в районе Резекне. Последний БПЛА был сбит в российском воздушном пространстве в 04.41 мск – у деревни Лихачево, которая находится в 78 километрах от Пскова. Перехваченный дрон был идентифицирован как Ан-196 "Лютый" производства Украины.