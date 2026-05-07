Премьер Латвии обвинила Россию в падении дронов ВСУ в Резекне Премьер Латвии считает Россию ответственной за падение дронов ВСУ в Резекне

Москва7 мая Вести.Россия несет ответственность за падение дронов Вооруженных сил Украины на территории Латвии. Об этом журналистам заявила премьер-министр республики Эвика Силиня.

Ранее стало известно, что один из украинских дронов упал на территории нефтебазы в городе Резекне. При падении БПЛА повредил четыре резервуара. Они были пустые, поэтому возгорания не произошло.

По словам латвийского премьера , которые приводит Sputnik Латвия, принадлежность дрона не важна, поскольку "нужно помнить", что Россия якобы "является агрессором".

В Министерстве обороны России прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, 7 мая киевский режим предпринял попытку террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

Так, по данным ведомства, около 3.20 по московскому времени средства радиотехнической разведки ВВС и ПВО России зафиксировали шесть беспилотников в небе над Латвией. В то же время около 4.00 мск пять из шести обнаруженных дронов пропали у латвийского Резекне. Шестой дрон был сбит в российском воздушном пространстве в 4.41 мск у населенного пункта Лихачево, который находится в 78 километрах от Пскова. Перехваченный БПЛА был идентифицирован как Ан-196 "Лютый" производства Украины.