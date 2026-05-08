Рига выразила дипломату РФ протест в связи с замеченными над Латвией БПЛА МИД Латвии выразил протест России из-за замеченных над Латвией украинских БПЛА

Москва8 мая Вести.Вызванному 7 мая в МИД Латвии временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину был выражен протест из-за инцидента с замеченными над территорией республики беспилотниками ВСУ.

В латвийском дипведомстве подчеркнули, что республика никогда не давала согласие на использование своего воздушного пространства для ударов БПЛА по территории России.

Ранее латвийские СМИ сообщили о дроне, разбившемся на территории нефтебазы в городе Резекне. По словам министра обороны республики Андриса Спрудса, по предварительным данным, в воздушное пространство Латвии могли зайти БПЛА, направленные с Украины в сторону России.

В четверг МО России сообщило, что ВКС РФ во время попытки ВСУ атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга обнаружили в воздушном пространстве Латвии группу из шести БПЛА, а также четыре истребителя - два F-16 и два Rafale. Пять из шести обнаруженных дронов пропали в районе латвийского Резекне, шестой БПЛА был сбит в воздушном пространстве РФ в районе Лихачева.