Временный поверенный в делах Литвы вызван в МИД Белоруссии МИД Белоруссии заявил протест литовскому дипломату из-за инцидента с БПЛА

Москва21 мая Вести.МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и заявил ему протест в связи с нарушением границы беспилотником с литовской территории, заявил пресс-секретарь дипведомства Белоруссии Руслан Варанков.

По его данным, 17 мая украинский БПЛА "Чайка", который должен был нанести удары по объектам на российской территории, был обнаружен в Витебской области.

Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Белоруссии, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях заявил Варанков

Пресс-секретарь МИД Белоруссии подчеркнул, что эти действия представляют угрозу для безопасности страны и являются нарушением международного права. Минск требует от Вильнюса провести разбирательство по данному инциденту, незамедлительно предоставить детальную информацию о нем и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить подобного в будущем.