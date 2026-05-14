Москва14 мая Вести.МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах посольства Белоруссии в связи с нарушением воздушного пространства европейской республики. Об этом сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

14 мая временного поверенного Белоруссии вызвали в МИД Литвы.

Для выражения резкого протеста в связи с нарушением государственной границы Литвы в воздушном пространстве, произошедшим в ночь на 13 мая 2026 года. Было обращено внимание на то, что это нарушение представляет прямую угрозу безопасности гражданской авиации и привело к необходимости введения временных ограничений на использование воздушного пространства над Вильнюсским международным аэропортом говорится в публикации

Как отметили в министерстве, представителю Белоруссии напомнили, что подобные инциденты рассматриваются как нарушение международного права и "преднамеренные гибридные атаки против Литвы". Вильнюс потребовал от республики контролировать происходящее на своей территории и в воздушном пространстве, а также немедленно принять меры во избежание повторения таких ситуаций в будущем.