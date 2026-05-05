МИД РФ заявил о стремлении ЕС и Литвы нарушить транзит в Калининград Посол Булатов: ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда

Москва5 мая Вести.Страны Евросоюза, в частности, Литва намеренно усложняют ситуацию с жизнеобеспечением Калининградской области.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

Брюссель и Вильнюс предпринимают все новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона" констатировал дипломат

В 2022 году Литва, ссылаясь на введенные Евросоюзом санкции, ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область, объявив о квотировании железнодорожных перевозок товаров, подпадающих под рестрикции. В связи с этим было принято решение доставлять грузы из других регионов России альтернативным путем — через Балтийское море посредством судов и паромов.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов рассказал об отработке государствами НАТО сценариев морской блокады и силового захвата Калининградской области.