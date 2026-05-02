МИД РФ: снять препоны от ЕС российскому транзиту в Калининград пока не удается

МИД РФ: препоны транзиту в Калининград снять пока не удается МИД РФ: снять препоны от ЕС российскому транзиту в Калининград пока не удается

Москва2 мая Вести.Снять препоны, которые Евросоюз (ЕС) чинит российскому транзиту в Калининград, пока не удается. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Российской стороне приходится сталкиваться с необоснованными завышениями транспортных тарифов, избыточной бюрократией и контролем, и это помимо санкционных ограничений, отметил дипломат. По этим вопросам идет кропотливая дипломатическая работа с ЕС и Литвой, добавил он.

По отдельным аспектам удается находить некоторые развязки, но перспективы выхода на системное решение вопроса пока не просматриваются сообщил Булатов

В 2022 году Литва из-за санкций ЕС ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область. Грузы из других регионов РФ было решено доставлять по морскому маршруту.