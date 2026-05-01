МИД: Россия решительно ответит на все попытки ввести блокаду Калининграда МИД РФ: Москва решительно ответит на любые попытки ввести блокаду Калининграда

Москва1 мая Вести.Россия серьезно воспринимает заявления представителей стран НАТО и Евросоюза о возможной блокаде Калининградской области и предупреждает о решительном ответе на любые подобные попытки.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, Кремль внимательно отслеживает подобные публичные заявления.

Он подчеркнул, что авторы подобных "самоубийственных тактических построений", по всей видимости, не осознают возникающих при их реализации военно-политических рисков для собственных стран.

Как отметил Булатов, важным сигналом для стран НАТО и ЕС стали слова президента России Владимира Путина о возможной "невиданной ранее эскалации конфликта" в случае попыток блокады региона.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Североатлантический альянс подготавливает нападение на Калининград и Карелию в 2030 году.