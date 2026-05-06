Москва6 мая Вести.Россия работает на упреждение в вопросе защиты Калининградской области и готова к любым сценариям развития событий, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов в интервью РИА Новости.

"Внимательно отслеживаем все эти тенденции и приготовления, учитываем их в нашем оборонном планировании​​​. Понятно, что эксклавное расположение Калининградской области диктует необходимость особых мер для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для раскрытия потенциала этого региона. Уделяем этому самое пристальное внимание, работаем на упреждение, не ограничиваясь формулой "действие-противодействие". Готовы к любым сценариям развития ситуации приводит РИА Новости слова Булатова

Президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена уничтожать угрозы для Калининградской области, если они возникнут, а возможная блокада области может привести к полномасштабному конфликту.