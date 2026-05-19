Москва19 маяВести.Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем Вооруженных сил России в регионе. Таким мнением в интервью ИС "Вести" поделился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Он предположил, что подобные заявления делаются "без здравого смысла".
Нужно точно понимать тот объем сил Вооруженных сил, которые здесь находятсясказал Беспрозванных
Он также отметил, что ответ на угрозу Калининграду будет мгновенным. Кроме того, губернатор напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что Россия при необходимости уничтожит все опасности.