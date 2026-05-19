Губернатор предложил угрожающим Калининграду оценить объем ВС РФ в регионе Беспрозванных: угрожающим Калининграду стоит оценить объем ВС РФ в регионе

Москва19 мая Вести.Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем Вооруженных сил России в регионе. Таким мнением в интервью ИС "Вести" поделился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Он предположил, что подобные заявления делаются "без здравого смысла".

Нужно точно понимать тот объем сил Вооруженных сил, которые здесь находятся сказал Беспрозванных

Он также отметил, что ответ на угрозу Калининграду будет мгновенным. Кроме того, губернатор напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что Россия при необходимости уничтожит все опасности.