Губернатор Беспрозванных: ответ на угрозы Калининграду будет мгновенным

Москва19 мая Вести.Любой, кто угрожает Калининградской области, должен помнить, что ответ на эти выпады будет мгновенным. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

В интервью ИС "Вести" он прокомментировал недавний призыв литовского министра иностранных дел Кестутиса Будриса к НАТО начать агрессию против РФ с Калининграда.

Если просто такой шанс они рассматривают, то просто мгновенный ответ получат. К слову сказать, у нас сегодня проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии. Поэтому я думаю те, кто дают такие комментарии, должны это учитывать пояснил Беспрозванных

Ранее губернатор указал на то, что угрозы в адрес Калининградской области поступают регулярно. Чаще всего они звучат осенью и весной.