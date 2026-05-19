Москва19 мая Вести.Призывая НАТО атаковать Калининградскую область, министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис говорил от имени всего альянса. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

Он отметил, что, адресуя угрозы России, литовский министр представлял не только ведомство, которое он возглавляет, но и страну в целом.

Кроме того, он представляет и те интеграционные структуры, в которые это государство входит. В данном случае НАТО и Европейский союз. Собственно говоря, он и пытается говорить от имени НАТО пояснил сенатор

Косачев отметил, что НАТО изначально создавалась и продолжает позиционировать себя как оборонительный альянс. При этом Россия не совершала в отношении блока никаких агрессивных действий.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что У НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по Калининграду.