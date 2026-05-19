Москва19 мая Вести.Комментируя заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который призвал НАТО напасть на Калининград, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев в интервью ИС "Вести" отметил, что министр создает проблемы своим собственным союзникам по Альянсу.

Косачев привел в пример поговорку, тем самым охарактеризовав слова Будриса.

Мне приходит в голову такая хорошая русская поговорка о том, что услужливый дурак опаснее врага. Это я хочу в Брюссель передать, потому что этот министр очень серьезно подставляет, создает проблемы своим собственным союзникам по НАТО с их публичной риторикой сказал он

Он напомнил, что со стороны России официальная позиция дважды озвучивалась в части, касающейся общей коллективной и неделимой безопасности – в июне 2008 года и в декабре 2021 года, за два месяца до начала специальной военной операции.

СВО не началась бы, я полагаю, если бы начались серьезные переговоры о коллективной и неделимой безопасности в Европе со встречными обязательствами со стороны НАТО и Европейского Союза, все более превращающегося в военный блок. Однако, этого не произошло отметил парламентарий

Косачев отметил, что в НАТО вступила Польша и Литва. Кроме того, в Альянс втягивают ряд других стран, прежде всего Украину, каждый раз утверждая, что это делается в интересах обеспечения коллективной безопасности блока.

Не существует такого понятия, как коллективная безопасность отдельно взятого военного блока. Безопасность может быть либо реально-коллективной, а значит, единой и неделимой для всех, либо она будет уничтожаться своими агрессивными действиями напомнил он

Законодатель выразил надежду, что в Североатлантическом альянсе все-таки сохраняются разумные люди с чувством самосохранения, которые видят красные линии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стратегические риски "лобовой сшибки" НАТО и России растут, последствия этого будут катастрофическими.