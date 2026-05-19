Косачев: надеюсь, в НАТО все еще остались видящие красные линии люди

Косачев выразил надежду, что в НАТО остались те, кто видит красные линии Косачев: надеюсь, в НАТО все еще остались видящие красные линии люди

Москва19 мая Вести.Сенатор Константин Косачев в интервью ИС "Вести" выразил надежду на то, что в НАТО остались разумные люди, видящие красные линии.

Парламентарий также отметил постоянное расширение НАТО. При этом каждый раз звучат заявления о том, что это делается якобы в интересах обеспечения коллективной безопасности альянса.

Не существует такого понятия, как коллективная безопасность отдельно взятого военного блока. Безопасность может быть либо реально коллективной, а значит единой и неделимой для всех, либо она будет уничтожаться своим самим существованием и агрессивными действиями такого блока, в данном случае Североатлантического альянса. И я надеюсь, что в Североатлантическом альянсе все-таки сохраняются люди ответственные, люди разумные, люди с чувством самосохранения, если хотите, которые видят те красные линии, через которые столь решительно пытается сейчас перескочить министр иностранных дел Литвы сказал Косачев

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис ранее заявил, что страны НАТО должны показать свою готовность нанести удар по Калининграду.