Москва19 мая Вести.НАТО будет до последнего прикрывать и поддерживать Украину. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

Он добавил, что альянс может попытаться уговорить Украину на более "аккуратное" использование воздушного пространства прибалтийских стран в своих военных целях.

НАТО будет до последнего прикрывать Украину, до последнего поддерживать Украину, что бы ни происходило, ну, во всяком случае, уговаривать ее либо действовать более аккуратно, использовать воздушное пространство прибалтийских стран так тихонечко и без создания каких бы то ни было угроз этим государствам. Либо отказаться от того, чтобы это пространство использовать. То, что оно используется сейчас, нет никакого сомнения. То, что изначально разрешение на использование этого пространства давали сами власти стран Балтии, у меня тоже не вызывает практически никакого сомнения рассказал Косачев

Ранее Косачев заявил, что создание коллективной безопасности является невозможным, если учитываются интересы только одного государства.