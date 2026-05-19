Косачев заявил, что в Прибалтике осознали опасность реакции РФ на пролеты БПЛА

Москва19 мая Вести.До властей прибалтийских стран стало доходить, что РФ может ответить на пролеты украинских БПЛА через их территорию. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

В первую очередь, по словам парламентария, страны Прибалтики начали понимать, что такие пролеты являются нарушением их суверенитета.

Ну и, во-вторых, могут последовать рано или поздно ответные действия с российской стороны, когда мы начнем уничтожать эти цели, двигающиеся в направлении нашей территории, в воздушном пространстве тех стран, которые это воздушное пространство представляют. Вот здесь вот для них запахло жареным. Вот кто-то сбивает, кто-то отрицает, что он давал разрешение, кто-то пытается увести дискуссии совершенно в другую тему, что, дескать, мы имеем право на то, чтобы вместе с Украиной защищаться от России, потому что вот, дескать, она использует Калининградскую область для размещения там каких-то видов вооружений. Вот она наращивает, в принципе, свое военное присутствие вблизи границ государств НАТО рассказал Косачев

