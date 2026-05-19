Косачев: коллективной безопасности одного военного блока не может быть

Москва19 мая Вести.Коллективная безопасность не может включать в себя исключительно интересы одного блока. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

Он добавил, что сейчас существование коллективной безопасности уничтожается агрессивными действиями НАТО.

Польша вступила в НАТО, Литва вступила в НАТО, в НАТО втягивают сейчас ряд других стран, прежде всего Украину, и каждый раз заявляется о том, что это делается в интересах обеспечения безопасности, коллективной безопасности Альянса. Не существует такого понятия, как коллективная безопасность отдельно взятого военного блока. Безопасность может быть либо реально-коллективной, а значит, единой и неделимой для всех, либо она будет уничтожаться своим самим существованием, ну и агрессивными действиями такого блока, в данном случае Североатлантического альянса рассказал Косачев

Ранее Косачев заявил, что РФ может потребовать от НАТО реакции за агрессивные высказывания главы МИД Литвы.