Москва19 мая Вести.Специальная военная операция (СВО) не началась бы, если бы Североатлантический альянс (НАТО) прислушался к предложениям по безопасности, озвученным Россией. Об этом заявил информационной службе "Вести" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Мы совершенно официально предлагали НАТО, предлагали нашим западным соседям обсудить коллективную безопасность в декабре 2021 года, за два месяца до начала специальной военной операции, которая не началась бы, я полагаю, если бы начались серьезные переговоры о коллективной и неделимой безопасности в Европе с встречными обязательствами со стороны НАТО и Европейского союза, все более превращающегося в военный блок. Этого не произошло