Москва19 мая Вести.Коллективный Запад пытается демонизировать Россию и вывести ее за пределы международного права. Об этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил в интервью ИС "Вести".

Запад пытается представить Москву агрессором, чтобы создать предлог для нарушения международного права в отношении РФ, отметил сенатор.

Все эти явления одного порядка: демонизировать Россию, расчеловечить народ, который проживает на территории России, вывести нас за пределы того, что по-прежнему принято называть международным правом и создать для себя возможность международное право в отношении России нарушать всеми возможными и невозможными способами под предлогом того, что первой была Россия сказал Косачев

Также сенатор добавил, что НАТО будет до последнего прикрывать и поддерживать Украину, в частности при использовании воздушного пространства прибалтийский стран в военных целях.