Косачев рассказал о демонизации Западом России по теме Сувалкского коридора

Москва19 мая Вести.Заявления, будто Москва может нанести удар по Сувалкскому коридору, делаются для демонизации России. Об этом сказал ИС "Вести" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что Россию намеренно выставляют на Западе угрозой, чтобы стимулировать военное строительство и повысить сплоченность в НАТО.

Все эти спекуляции в отношении того, что Россия будет бить в Ахиллесову пяту, в Сувалкский коридор, по каким-то другим болезненным или незащищенным точкам в альянсе, все это делается исключительно в интересах демонизации России пояснил Косачев

Через провокационные заявления европейские политики также пытаются сохранить собственную власть, поскольку именно они несут ответственность за совершенные ими роковые ошибки, добавил сенатор.

Ранее в Литве призвали НАТО атаковать Калининград.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал недавние антироссийские заявления из стран Прибалтики, отметив, что "моськи любят громко лаять на больших".