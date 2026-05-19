Москва19 маяВести.Заявления, будто Москва может нанести удар по Сувалкскому коридору, делаются для демонизации России. Об этом сказал ИС "Вести" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Он отметил, что Россию намеренно выставляют на Западе угрозой, чтобы стимулировать военное строительство и повысить сплоченность в НАТО.
Все эти спекуляции в отношении того, что Россия будет бить в Ахиллесову пяту, в Сувалкский коридор, по каким-то другим болезненным или незащищенным точкам в альянсе, все это делается исключительно в интересах демонизации Россиипояснил Косачев
Через провокационные заявления европейские политики также пытаются сохранить собственную власть, поскольку именно они несут ответственность за совершенные ими роковые ошибки, добавил сенатор.
Ранее в Литве призвали НАТО атаковать Калининград.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал недавние антироссийские заявления из стран Прибалтики, отметив, что "моськи любят громко лаять на больших".