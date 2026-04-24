Лавров назвал причину, по которой Запад пытается демонизировать все русское Лавров: Запад демонизирует все русское, чтобы оправдать свою политику

Москва24 апр Вести.Запад открыто говорит о подготовке к войне с Россией. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций (НКО).

По словам Лавров, коллективный Запад пытается демонизировать все русское, чтобы оправдать свою политику.

Для того, чтобы оправдать свою политику, Запад, прежде всего международный Брюссель (евросоюзовский и натовский – они как-то сливаются в единое целое), а также Берлин, Париж, Лондон, конечно же, куда же без него, пытаются демонизировать все русское и открыто говорят о подготовке войны с нами в обозримом будущем объяснил Лавров

Эту цитату главы российского внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада стремятся любой ценой сохранить свою гегемонию. При этом Запад использует киевский режим в качестве геополитического тарана. Этот "наконечник", по мнению министра, был бы беспомощен без материального наполнения западным оружием, разведданными, данными со спутниковых систем и подготовке на Западе военнослужащих киевского режима.

В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Всё это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война констатировал глава МИД России

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. Он высоко отметил посреднические усилия Пакистана в переговорах между Ираном и США и подтвердил готовность Москвы содействовать мирным усилиям и достижению прочных договоренностей.