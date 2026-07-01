Лавров: Запад пытается обелить киевский режим, несмотря на его преступления

Запад стремится обелить Киев, заявил Лавров Лавров: Запад пытается обелить киевский режим, несмотря на его преступления

Москва1 июл Вести.Запад старается обелить киевский режим, который ежедневно совершает преступления против человечности. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Во время переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич​​​ в Москве он отметил, что киевский режим позволяет себе грубые нарушения гуманитарного права.

Западные страны стараются, всячески пытаются обелить, выгородить киевский режим, который совершает ежедневно грубые нарушения гуманитарного права и преступления против человечности подчеркнул Лавров

Он также сообщил, что Россия во что бы то ни стало продолжит выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву. Глава МИД рассчитывает, что аналогичный призыв МККК будет адресовать другим партнерам.