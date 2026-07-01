Лавров: глава МККК в Москве будет обсуждать обмен пленными Лавров: тема обмена пленными будет поднята на встречах главы МККК в Москве

Москва1 июл Вести.Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич во время своего визита в Москву будет обсуждать с представителями различных российских структур обмен пленными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время встречи со Сполярич он сообщил, что тема обмена пленными будет обсуждаться не только с представителями внешнеполитического ведомства РФ.

Конкретные аспекты нашего взаимодействия с МККК по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, обмен пленными, будут обсуждаться не только здесь сегодня, но и в ходе ваших встреч в Министерстве обороны РФ, с уполномоченным РФ по правам человека и с уполномоченным по правам ребенка сказал Лавров, его слова приводит агентство ТАСС

Также во время встречи с президентом МККК министр иностранных дел РФ заверил Сполярич, что Москва продолжит исполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву в любых обстоятельствах.