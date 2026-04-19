Москва19 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 20 апреля, примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в МИД РФ.

Заседание пройдет в Москве.

Мероприятие состоится ... под председательством председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина отметили в ведомстве

Уточняется, что Лавров проинформирует парламентариев о ходе реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в текущем году и внешнеполитической координации в условиях формирующегося многополярного миропорядка.

В пятницу Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме. 18 апреля глава МИД РФ выступил на одной из специальных сессий форума, а также провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.