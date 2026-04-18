Москва18 апр Вести.На выступлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Антальском дипломатическом форуме в Турции присутствует глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он занял место в конце зала, а не в первых рядах.

Также выступление Лаврова слушают дипломаты и чиновники различных делегаций, который принимает участие в работе форума, отметило РИА Новости.

Накануне Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме. В ходе мероприятия глава российского внешнеполитического ведомства побеседует с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, выступит на одной из специальных сессий форума и обсудит с представителями ряда стран региональные и международные вопросы.