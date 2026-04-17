Лавров прилетел в Турцию на Анталийский дипломатический форум

Москва17 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Самолет российского министра сел в аэропорту Антальи вечером в пятницу.

В ходе форума Лавров 18 апреля побеседует с турецким коллегой Хаканом Фиданом, выступит на одной из специальных сессий форума и обсудит с представителями ряда стран региональные и международные вопросы, сообщал ранее МИД РФ.

Отмечается, что Лавров поучаствует в форуме по приглашению Фидана.

На встрече Лаврова с турецким коллегой планируется обменяться мнениями по иранскому вопросу, акцентировав внимание на активизации усилий по деэскалации конфликта. Также министры обсудят палестино-израильский конфликт, уделят внимание взаимодействию по Сирии и вопросам углубления сотрудничества в Закавказье.

В МИД РФ ждут от встречи значимого вклада в развитие взаимовыгодных многоплановых отношений между Россией и Турцией.

Ранее на форуме в Анталье выступила президент Словении Наташа Пирц-Мусар. Она заявила, что решение разорвать диалог с Россией стало крупнейшей ошибкой Европы.