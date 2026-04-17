Президент Словении: крупнейшей ошибкой Европы стал отказ от диалога с РФ Президент Словении назвала разрыв отношений с Россией крупнейшей ошибкой Европы

Москва17 апр Вести.Крупнейшей ошибкой Европы стало решение разорвать диалог с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар на Анталийском дипломатическом форуме, ее слова приводит РИА Новости.

Пирц-Мусар отметила, что Любляна продолжает поддерживать Киев.

…Но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией сказала она

Вместо европейских стран переговоры с РФ начали США, отметила Пирц-Мусар, усомнившись, что Вашингтон будет заботиться о европейских интересах.

Европе теперь приходится просить, чтобы ее допустили к участию в переговорах по украинскому урегулированию, добавила она.

Несколько дней назад о планах посетить Москву говорил новый председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении и лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович.