Москва17 апрВести.Крупнейшей ошибкой Европы стало решение разорвать диалог с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар на Анталийском дипломатическом форуме, ее слова приводит РИА Новости.
Пирц-Мусар отметила, что Любляна продолжает поддерживать Киев.
…Но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россиейсказала она
Вместо европейских стран переговоры с РФ начали США, отметила Пирц-Мусар, усомнившись, что Вашингтон будет заботиться о европейских интересах.
Европе теперь приходится просить, чтобы ее допустили к участию в переговорах по украинскому урегулированию, добавила она.
Несколько дней назад о планах посетить Москву говорил новый председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении и лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович.