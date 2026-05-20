Вучич: переговоры ЕС и России могут осложнить отношения с США

Москва20 мая Вести.Желание Брюсселя вести прямые переговоры с Москвой по украинской проблематике может усложнить отношения между Россией, США и Евросоюзом. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что Европа должна понимать, не обесценит ли ее инициатива усилия США, и какое влияние окажет на отношения всех участников между собой.

Это более сложное уравнение, чем сейчас выглядит сказал Вучич

Кроме того, Европа до последнего времени не горела желанием вести диалог с Россией, напомнил сербский президент.

Мы только сейчас вспомнили, что было бы хорошо и допустимо, разумно и рационально вести диалог. Когда я год назад находился в Москве, меня некоторые чуть не линчевали, говоря, что я там делаю. Похоже, скоро я их спрошу: а что вы будете делать в Москве? подытожил он

Ранее издание Berliner Zeitung заявило, что лидерам Европы стоит согласиться с предложением российского президента Владимира Путина сделать экс-президента ФРГ Герхарда Шредера посредником в переговорах по Украине.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что слова Путина о Шредере вызвали "бурю обсуждений" в европейских элитах.