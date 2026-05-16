American Conservative: европейские лидеры заговорили о переговорах с Путиным

Москва16 мая Вести.Европейские лидеры все активнее обсуждают перспективу прямого диалога с Москвой, хотя их реальная готовность к переговорам пока не претерпела коренных перемен. На эту тенденцию обратило внимание американское издание American Conservative.

Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос говорится в публикации

Как отмечает автор материала, одним из первых тему поднял премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, призвавший еще в марте завершить конфликт между Россией и Украиной, поскольку это отвечает интересам Европы. По его оценке, нормализация отношений с Москвой продиктована здравым смыслом.

Вслед за ним президент Финляндии Александр Стубб заявил, что пришло время начать переговоры с Россией. Представители Италии и Австрии также высказались в пользу подключения Европы к мирному процессу. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что главы МИД Евросоюза рассмотрят вопрос о прямых контактах с Россией на встрече в конце мая, а председатель Европейского совета Антонио Коста подтвердил наличие у ЕС "потенциала" для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Издание указывает, что эти сдвиги происходят на фоне смены власти в Вашингтоне и давления администрации Дональда Трампа на европейские элиты.

Центральным предметом дискуссии остается фигура возможного посредника. На прошлой неделе Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал предпочтительным собеседником бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, однако подчеркнул, что выбор остается за самими европейцами. Российский лидер оговорил, что это должен быть политик, пользующийся доверием и не допускавший оскорблений в адрес Москвы. Путин также акцентировал, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

Официальный Берлин, однако, отвергает кандидатуру экс-канцлера. В воскресенье агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что власти Германии не желают видеть Шредера в роли европейского представителя. При этом, как пишет немецкое издание Tagesspiegel, в Москве воспринимают бывшего канцлера не как лоббиста, а как опытного политика, способного самостоятельно отстаивать европейские интересы.

Журналист American Conservative также прокомментировал недавнее высказывание Путина о приближении конфликта на Украине к завершению, предположив, что оно стало своеобразным ответом на вопрос, не зашел ли Запад слишком далеко в поддержке Киева.