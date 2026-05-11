Президент Финляндии допустил прямой диалог ЕС с Россией Стубб: в ЕС обсуждают прямые контакты с РФ и выбирают переговорщика

Москва11 мая Вести.Глава Финляндии Александр Стубб полагает, что Европе следует приступить к самостоятельным переговорам с Россией. В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera он отметил, что среди европейских руководителей идут обсуждения относительно того, кто возьмет на себя роль контактного лица в этом диалоге.

Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем сказал он

Стубб также подчеркнул, что в случае, если линия Вашингтона по российскому и украинскому направлениям расходится с интересами европейской стороны, Европе придется самой выходить на прямое взаимодействие с Москвой.

По убеждению финского лидера, ключевую роль играет согласованность шагов внутри европейского сообщества — прежде всего между государствами группы E5 (ФРГ, Францией, Италией, Великобританией и Польшей), а также скандинавскими и прибалтийскими странами, расположенными вдоль границы с РФ.

Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, посмотрим добавил он

9 мая российский президент Владимир Путин во время общения с прессой обозначил готовность Москвы к переговорному процессу с европейской стороной. Наиболее подходящей фигурой для такого диалога он назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Вместе с тем Путин не исключил, что европейцы вправе сами определить "такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей" в отношении России.

Идея учреждения должности спецпосланника ЕС по украинскому вопросу ранее звучала из уст ряда европейских политиков, в том числе итальянского премьера Джорджи Мелони. В числе вероятных претендентов на этот пост упоминалась и кандидатура самого Стубба.