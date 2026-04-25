Бельгия призвала ЕС выбрать спецпосланника для переговоров с Россией Бельгия выступила за назначение ЕС переговорщика по переговорам с Россией

Москва25 апр Вести.Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Евросоюз, по его мнению, должен назначить специального представителя, который будет уполномочен вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такая позиция была озвучена им по прибытии на саммит ЕС на Кипре.

Он выразил обеспокоенность тем, что ЕС сейчас фактически отсутствует за столом переговоров по украинскому вопросу.

Я уже давно убедился, что Европа должна назначить кого-то уполномоченным вести переговоры с Москвой сказал Де Вевер

Ранее МИД РФ заявил, что действия Франции и других европейских стран направлены на срыв переговоров по Украине. Ведомство подчеркнуло, что такой неконструктивный подход обречен на провал. По оценке министерства, ни Франция, ни другие государства ЕС сейчас не участвуют в переговорном процессе, а их шаги мешают любым позитивным подвижкам в рамках трехсторонних контактов с участием США.