В посольстве Франции оценили перспективы участия ЕС в урегулировании на Украине Посольство Франции: участие ЕС в урегулировании украинского конфликта неизбежно

Москва20 июн Вести.Участие стран Евросоюза (ЕС) в процессе прочного и справедливого урегулирования конфликта на Украине неизбежно. Об этом рассказали "Известиям" в посольстве Франции в Москве.

Во французском посольстве изданию подтвердили, что ЕС всерьез настраивается на диалог, так как военные действия на Украине напрямую затрагивают интересы безопасности Европы.

В этом смысле участие европейских стран в процессе прочного и справедливого урегулирования конфликта неизбежно заявили в дипмиссии

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европейский союз сейчас находится в нулевой точке в вопросе возобновления диалога с РФ. По его мнению, страны Европы еще не выработали единую позицию по этому вопросу. К тому же глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас придерживается радикальной позиции по России, что мешает возобновлению диалога, добавил Картайзер.