Эксперт объяснил, в чем заключается стратегическая цель Евросоюза Политолог Кошкин: участие в мирном процессе по Украине – стратегическая цель ЕС

Москва7 июн Вести.Участие в процессе урегулирования украинского конфликта является стратегической целью Европейского союза. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что в открытом письме главы киевского режима Владимира Зеленского можно увидеть сигнал о необходимости участия европейских стран в переговорах.

Естественно, если такая стратегическая цель поставлена, тактически она должна выполняться подобного рода заявлениями о том, что Европа должна выступить инициатором начала переговоров с Россией. То есть мало того, что она должна участвовать, она должна взять сам процесс в свои руки сказал Кошкин

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюзу нужно первым начать переговоры с Россией. При этом, как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, представители стран ЕС только имитируют желание вести переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине.