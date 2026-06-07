Стубб считает, что ЕС должен сделать первый шаг в переговорах с РФ

Стубб призвал Европу первой начать переговоры с РФ Стубб считает, что ЕС должен сделать первый шаг в переговорах с РФ

Москва7 июн Вести.Евросоюзу стоит первым начать переговоры с Россией, считает президент Финляндии Александр Стубб. Он добавил, что если ЕС не готов делать первый шаг, то инициатива должна исходить от Франции, Великобритании и ФРГ.

Стубб также добавил, что Европе необходимо действовать совместно с США, но не забывать и о своих интересах.

Да, я считаю, что нам следует поговорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным. В идеале первый шаг должен исходить от Европейского союза, а если это не удастся, то от "евротройки", то есть Франции, Германии и Великобритании, и, если и это не удастся, нам придется найти другой формат отметил Стубб в интервью Neue Zürcher Zeitung

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа заинтересована в диалоге с Россией, особенно в сфере безопасности. Он также добавил, что Европа должна быть за столом переговоров, когда речь зайдет об архитектуре безопасности.