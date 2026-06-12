Президент Финляндии высказался о возможности диалога с Россией Стубб заявил о возможном возобновлении диалога с Россией

Москва12 июн Вести.Президент Финляндии Александр Стубб признал, что хотел бы возврата Европы к переговорам с Россией, пишет Yle.

Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог... В какой-то момент диалог необходимо возобновить как на европейском уровне, так и в случае Финляндии - на двустороннем сказал он

Ранее Стубб заявил, что Евросоюзу стоит первым начать переговоры с Россией, и отверг возможность нападения РФ на страны Прибалтики. Он также отмечал, что не видит себя в роли переговорщика между ЕС и Россией.