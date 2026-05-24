Стубб допустил начало диалога Европы с РФ в текущем году

Москва24 мая Вести.Европа может пойти на диалог с Россией уже в нынешнем году, допустил президент Финляндии Александр Стубб.

На вопрос журналистов, готов ли он стать посредником в переговорах, Стубб сказал, что "если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно".

Я могу себе представить, что в той или иной форме Европа откроет диалог с Россией в этом году. Когда это случится, в настоящий момент сказать невозможно сказал Стубб в эфире телерадиокомпании Yle

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что предложение сделать Стубба переговорщиком с Россией от имени ЕС не соответствует актуальным политическим реалиям.