ЕС рассматривает Стубба в качестве переговорщика с Россией HS: Евросоюз рассмотрит президента Финляндии на роль переговорщика с РФ

Москва24 мая Вести.На роль главного европейского переговорщика с Россией Евросоюз рассматривает президента Финляндии Александра Стубба. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat (HS).

По данным источников издания, он может сыграть центральную роль в восстановлении отношений между Москвой и Брюсселем.

При подготовке материала HS взял интервью у десяти дипломатических и официальных источников из ряда европейских стран. Некоторые считают, что Стубб желает стать переговорщиком и может найти для этого поддержку пояснило издание

Финская газета при этом оговаривается, отмечая, что переговорный процесс пока находится на самой ранней стадии. Пока неизвестно, состоятся ли переговоры вообще, тем более неясно, кто и с каким мандатом на них будет делегирован. Пока же Европа обеспокоена тем, что может остаться за бортом мирного процесса, которым руководят Соединенные Штаты Америки. Обсуждение идеи переговоров неоднократно в Европе то возникало, то угасало. Helsingin Sanomat добавляет, что на этот раз все намного серьезнее: идею о переговорах с Россией лидерам ЕС за закрытыми дверями в апреле предложил глава киевского режима Владимир Зеленский. Позже он обнародовал это предложение.

Цели ЕС и условия начала переговоров с Москвой на следующей неделе будут обсуждать министры иностранных дел ЕС. Главы европейских МИД соберутся для этого на Кипре. Вопрос о переговорах будет включен в повестку июньского саммита Евросоюза.

Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский

Призыв к Украине о прекращении конфликта с РФ прозвучал после серии российских ракетно-бомбовых ударов по Киеву в ответ на атаку украинских дронов на педагогический колледж в луганском Старобельске.