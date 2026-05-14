Москва14 маяВести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией.
Стубб считает, что Европе выгодны переговоры с Россией. По его словам, европейским лидерам надо решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой.
Мы, европейские лидеры, должны решить это между собой, совместно координируя позициюсказал Стубб журналистам в Вильнюсе, его слова приводит ТАСС
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что слова Путина вызвали "бурю обсуждений" у европейцев.