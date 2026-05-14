Стубб: лидеры ЕС должны определиться с форматом контактов с Россией

Стубб: лидеры ЕС должны определиться с форматом контактов с Россией

Москва14 мая Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией.

Стубб считает, что Европе выгодны переговоры с Россией. По его словам, европейским лидерам надо решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой.

Мы, европейские лидеры, должны решить это между собой, совместно координируя позицию сказал Стубб журналистам в Вильнюсе, его слова приводит ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что слова Путина вызвали "бурю обсуждений" у европейцев.