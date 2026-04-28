Стубб: настанет время, когда Европе придется коммуницировать с Россией Президент Финляндии: в Европе часто поднимается тема диалога с Россией

Москва28 апр Вести.Президент Финляндии Александр Стубб считает, что придет время, когда Европа должна будет открыть каналы коммуникации с Россией. Его слова передает издание ERR.

Вопрос в том – когда. Будет ли это до конца войны или после? Но еще более важный вопрос – кто это сделает и с каким мандатом. заявил Стубб

По мнению президента Финляндии, Европе необходимо открывать каналы коммуникации с Россией коллективно и с мандатом, чтобы кто-то "не начал заниматься самодеятельностью".

Александр Стубб обратил внимание на то, что европейцы рассуждают о возможности возобновления контактов с Россией с начала спецоперации. Однако в последние два года этот вопрос стоит более серьезно. Пример тому — встречи "коалиции желающих", где действительно всегда поднимается тема возобновления диалога с Москвой. По словам президента Финляндии, сейчас этот вопрос делегировали США.

Стубб призвал Европу задать себе вопрос о том, в каком направлении будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы и не будут ли они противоречить коммуникациям между Европой и Россией.

Затронул президент Финляндии и другую тему — разговоры о том, что Россия якобы может атаковать страны НАТО. Александр Стубб не видит причин для этого со стороны Москвы.

Ранее в посольстве России заявили о том, что власти Финляндии не намерены отказываться от враждебной линии в отношении Москвы.