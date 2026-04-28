Посольство: Финляндия рассматривает Россию только как угрозу Посольство: власти Финляндии сознательно идут на конфронтацию с Россией

Москва28 апр Вести.Финские власти не намерены отказываться от враждебной линии и продолжают рассматривать Россию исключительно как угрозу, заявили в посольстве России в Финляндии в интервью "Известиям".

Финские власти всячески дают понять, что не намерены отказываться от текущей конфронтационной линии и продолжают рассматривать Россию исключительно как долгосрочную и экзистенциальную угрозу приводят "Известия" слова источника в посольстве

Финляндия рассматривает возможность производства мин. При этом Хельсинки подчеркивает, что власти страны не намерены устанавливать мины в мирное время, а собираются хранить боезаряды на складах, отмечает посольство.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что Финляндия расширяет масштаб учений своих вооруженных сил в стране и за рубежом, в том числе в непосредственной близости от границы с Россией. Россия намерена исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии, подчеркнул Кузнецов.