Москва28 апр Вести.Финляндия может наладить производство противопехотных мин, сообщают "Известия" со ссылкой на заявление посольства России в Финляндии.

Так, в 2026 году в Финляндии начнут обучение военнослужащих использованию этого вида оружия.

Прорабатывается вопрос о возможности налаживания производства мин на территории Финляндии приводят "Известия" слова источника в посольстве

Между тем Минобороны Финляндии заявило, что не намерено устанавливать мины в мирное время. Кроме того, все боезаряды, за исключением используемых в учебных целях, подлежат хранению на складах.

Хельсинки придерживается враждебной линии в отношениях с Москвой и продолжает рассматривать Россию исключительно как угрозу.