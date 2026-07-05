Москва5 июл Вести.Вооруженные силы Финляндии планируют закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на нескольких финских военных.

Финляндия 10 января официально прекратила участие в Оттавской конвенции, запрещающей использование, производство и хранение противопехотных мин.

Вооруженные силы страны планируют закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы говорится в материале

В Финляндии ранее заявляли, что страна не намерена использовать такие боеприпасы в мирное время. Мины планируется хранить на складах.