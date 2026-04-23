В Финляндии предложили разрешить ввоз в страну ядерного оружия

Москва23 апр Вести.Финское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в оборонных целях. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минобороны Финляндии.

Инициативу выдвинули на рассмотрение 23 апреля.

Правительство предлагает снять правовые барьеры на ввоз ядерных устройств в Финляндию, а также на их транспортировку, поставку или хранение в Финляндии в контексте обороны Финляндии говорится в документе

При этом приобретение, производство, разработка и исследования ядерного оружия в стране по-прежнему останутся под запретом.

В финском Минобороны уточнили, что данное решение направлено на обеспечение обороноспособности в рамках сотрудничества с НАТО.

В марте стало известно, что НАТО прорабатывает вариант дислокации ядерного оружия на территории Финляндии. По данным западных СМИ, ЯО стране может передать Франция, которая настаивает на независимости европейского ядерного сдерживания от сил США.