Москва27 апр Вести.Планы властей Финляндии отменить запрет на ввоз и размещение ядерного оружия увеличивают риск его применения и начала "ядерной зимы" на территории Европы. Об этом заявил координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп.

В разговоре с ТАСС эксперт указал, что в ICAN скептически относятся к предложению правительства Финляндии отменить запрет. Он пояснил, что размещение большого количества ядерного оружия в Европе не сделает регион безопаснее, а лишь увеличит риск просчетов, возникновения несчастных случаев или преднамеренного применения.

Даже ограниченный обмен ядерными ударами спровоцирует ядерную зиму, которая опустошит Финляндию, Россию и весь регион в целом отметил Эбленкамп

Собеседник агентства подчеркнул, что риски от решения властей о продвижении ядерного оружия в Европе перекладывает риски на "плечи простых людей".

В конце апреля правительство Финляндии внесло в парламент предложение об изменении закона о ядерной энергии и уголовного кодекса. В Хельсинки хотят снять запрет на ввоз и хранение в стране элементов ядерного арсенала.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что из-за такого решения Финляндия может стать целью стратегического наступательного вооружения армии РФ.