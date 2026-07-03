Карасин: снятие запрета на размещения ЯО доведет финнов и шведов до трагедии

Карасин оценил последствия для Финляндии от изменения ее ядерной доктрины Карасин: снятие запрета на размещения ЯО доведет финнов и шведов до трагедии

Москва3 июл Вести.Власти Финляндии хотят подготовить свое население к долгосрочному противостоянию с Россией. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал ИС "Вести" решение Хельсинки о снятии запрета на размещение ядерного оружия в стране.

По его словам, такой шаг ставит под угрозу все международные договоренности.

Это значит, все международные договоренности, которые ограничивают размещение и перемещение, распространение ядерного оружия, слетят к чертовой матери. Это язык, который доведет до трагедии финнов, шведов и, так сказать, ниже находящиеся государства Европы заявил сенатор

26 июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на территории страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия, сняв запрет, попала в российский список ядерных целей.