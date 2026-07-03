Москва3 июлВести.Власти Финляндии хотят подготовить свое население к долгосрочному противостоянию с Россией. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал ИС "Вести" решение Хельсинки о снятии запрета на размещение ядерного оружия в стране.
По его словам, такой шаг ставит под угрозу все международные договоренности.
Это значит, все международные договоренности, которые ограничивают размещение и перемещение, распространение ядерного оружия, слетят к чертовой матери. Это язык, который доведет до трагедии финнов, шведов и, так сказать, ниже находящиеся государства Европызаявил сенатор
26 июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на территории страны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия, сняв запрет, попала в российский список ядерных целей.