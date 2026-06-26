Москва26 июнВести.Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на территории страны, соответствующий документ опубликован правительством.
Поправки вносятся в уголовный кодекс и закон о ядерной энергии. Они предполагают отмену запрета на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия в стране.
Президент республики одобрил это предложениеуказывается на сайте финского кабмина
Отмечается, что поправки вступят в силу с 1 июля.
Ранее посольство РФ предупреждало, что ядерное оружие в Финляндии не будет подконтрольно Хельсинки