Президент Финляндии подписал поправки, разрешающие ввоз в страну ядерного оружия Стубб подписал документ, разрешающий ввозить в Финляндии ядерное оружие

Москва26 июн Вести.Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на территории страны, соответствующий документ опубликован правительством.

Поправки вносятся в уголовный кодекс и закон о ядерной энергии. Они предполагают отмену запрета на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия в стране.

Президент республики одобрил это предложение указывается на сайте финского кабмина

Отмечается, что поправки вступят в силу с 1 июля.

Ранее посольство РФ предупреждало, что ядерное оружие в Финляндии не будет подконтрольно Хельсинки